Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Cina svela una nuova strategia nei rapporti con l'America Latina

AA

CITTÀ DEL MESSICO, 15 DIC - Un documento pubblicato dal Global Times annuncia una nuova politica ufficiale di Pechino per l'America Latina e i Caraibi. Il testo aggiorna le precedenti strategie pubblicate nel 2008 e 2016 e inaugura una "nuova era" basata su cinque programmi chiave annunciati da Xi Jinping: solidarietà, sviluppo condiviso, civiltà, pace e connettività umana. La nuova dottrina promette aiuti e investimenti "senza condizioni politiche", proponendosi come alternativa pragmatica al modello occidentale. La Cina inoltre sposta il baricentro della cooperazione dalla semplice estrazione di risorse verso settori ad alto valore aggiunto: economia digitale, aerospazio, infrastrutture intelligenti ed energia verde. Attraverso l'allineamento con la Belt and Road Initiative, il Paese mira a costruire una "comunità dal futuro condiviso", consolidando la propria leadership e sfidando l'influenza tradizionale degli Stati Uniti nella regione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL MESSICO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario