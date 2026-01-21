La Cina invia aiuti milionari a Cuba tra crisi e blackout

L'AVANA, 21 GEN - Il presidente cinese Xi Jinping ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti d'emergenza per Cuba, stanziando 80 milioni di dollari e un donativo di 60.000 tonnellate di riso. L'assistenza finanziaria è destinata all'acquisto urgente di equipaggiamento elettrico nell'ambito di continui blackout e una rete energetica obsoleta. L'ambasciatore cinese Hua Xin ha confermato l'impegno al presidente Miguel Díaz-Canel, definendo la donazione una prova della "stretta fratellanza" tra le nazioni. I primi carichi di riso sono già stati distribuiti nei porti de L'Avana e Santiago di Cuba. Il sostegno giunge in un momento di difficoltà per l'economia dell'isola, che ha registrato una contrazione dell'1,1% nel 2024 tra inflazione e sanzioni.