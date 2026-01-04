La Cina chiede agli Usa di 'liberare immediatamente' Maduro

PECHINO, 04 GEN - "La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare i tentativi di rovesciare il governo del Venezuela", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l'attacco una "chiara violazione del diritto internazionale".