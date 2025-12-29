Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Cina annuncia esercitazioni militari intorno a Taiwan

AA

PECHINO, 29 DIC - La Cina ha annunciato oggi che sta per condurre "importanti" esercitazioni militari intorno a Taiwan, con attività che si svolgeranno in particolare domani in cinque aree, nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola autonoma rivendicata da Pechino. "A partire dal 29 dicembre, il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione sta inviando forze dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per condurre esercitazioni militari congiunte dal nome in codice 'Justice Mission 2025'", ha dichiarato in un comunicato il colonnello Shi Yi, portavoce delle forze armate cinesi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PECHINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario