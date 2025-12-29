La Cina annuncia esercitazioni militari intorno a Taiwan

PECHINO, 29 DIC - La Cina ha annunciato oggi che sta per condurre "importanti" esercitazioni militari intorno a Taiwan, con attività che si svolgeranno in particolare domani in cinque aree, nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola autonoma rivendicata da Pechino. "A partire dal 29 dicembre, il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione sta inviando forze dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per condurre esercitazioni militari congiunte dal nome in codice 'Justice Mission 2025'", ha dichiarato in un comunicato il colonnello Shi Yi, portavoce delle forze armate cinesi.