La Cina ai suoi cittadini, 'evacuate il prima possibile dall'Iran'

PECHINO, 27 FEB - Pechino ha consigliato "ai cittadini cinesi attualmente presenti in Iran di rafforzare le misure di sicurezza e di evacuare il prima possibile". Lo ha affermato il ministero degli Esteri cinese citando un "significativo aumento dei rischi per la sicurezza esterna" dato che il Paese è esposto a ripetute minacce di attacchi da parte degli Stati Uniti. "Alla luce dell'attuale situazione di sicurezza in Iran, il ministero degli Esteri cinese e le ambasciate e i consolati cinesi in Iran ricordano ai cittadini cinesi di evitare per il momento di recarsi in Iran", ha aggiunto Pechino.

