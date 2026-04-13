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Italia e Estero

La Cei, 'Trump rispetti il Papa e il suo ministero'

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ROMA, 13 APR - La Presidenza della Cei, "esprime rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore" dal Presidente Usa Donald Trump, e "unendosi a quanto affermato dal Presidente dei vescovi Usa, ricorda che il Papa non è una controparte politica, ma il successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace. In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità. Le Chiese che sono in Italia rinnovano al Papa vicinanza e affetto, auspicando da parte di tutti rispetto per la sua persona e per il suo ministero".

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