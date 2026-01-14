La Cassazione annulla senza rinvio l' arresto di Minervini, ex sindaco di Molfetta

BARI, 14 GEN - La Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, i provvedimenti cautelari nei confronti dell'ex sindaco di Molfetta, nel Barese, Tommaso Minervini, accusato della concessione di appalti in cambio di voti al Comune di Molfetta. In particolare, la Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Minervini, l'avvocato Mario Malcangi, annullando sia l'ordinanza cautelare genetica del gip di Trani del 6 giugno 2025, che aveva disposto gli arresti domiciliari, sia il provvedimento del Riesame di venti giorni dopo che aveva stabilito il divieto di dimora presso i locali di Palazzo di città.