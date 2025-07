La casa di Pasolini rinasce con un nuovo allestimento

PORDENONE, 24 LUG - "Abitare poeticamente": è questo l'invito che Casarsa della Delizia rivolge da oggi a studiosi, visitatori e semplici curiosi, aprendo le porte della casa materna di Pier Paolo Pasolini in veste rinnovata. Dopo un importante riallestimento museale e per il ventennale del Centro Studi a lui dedicato e del cinquantesimo anniversario della morte, Casa Colussi si offre come luogo vivo di memoria, cultura e futuro. Al centro del progetto, la pubblicazione della guida, bilingue, "Abitare poeticamente. Casa Colussi a Casarsa", curata da Maura Locantore, studiosa di letteratura, segretaria del Comitato Nazionale per il centenario di Pasolini. Un nuovo percorso museale, 10 sezioni tematiche. "Abbiamo superato la concezione tradizionale - spiega Locantore - per offrire un'esperienza relazionale. Ogni ambiente è un luogo narrante, vivo, in ascolto". Un invito a leggere Pasolini attraverso i luoghi dove visse: dall'infanzia a Versuta alla vocazione pedagogica. Significativo il riallestimento della stanza dell'Academiuta, cuore creativo della casa, che oggi ritrova la sua autenticità. Le pitture pasoliniane già lì sono state trasferite al piano superiore per dare centralità allo spazio della giovinezza. "Questa guida - specifica il presidente Marco Salvadori - è pensata per dialogare soprattutto con i giovani. E' un invito al viaggio". Il progetto rafforza la vocazione internazionale del Centro Studi. Questo è aperto dal martedì al venerdì (15-19), sabato, domenica e festivi (10.30-12.30 e 15-19), grazie al servizio Iat gestito dalla Pro Casarsa. Visite guidate sono organizzate da PromoTurismoFVG.