La casa di Giorgio Armani a New York in vendita per 10 milioni di dollari

NEW YORK, 10 FEB - La casa di Giorgio Armani a New York finisce sul mercato. Si tratta di un appartamento da oltre 180 mq su Madison Avenue in cui il designer italiano non ha mai realmente vissuto. Il pied-à-terre al civico 760 sulla cosiddetta via del lusso, nell'Upper East Side di Manhattan, è solo una delle dieci residenze appartenute ad Armani. Secondo quanto riferiscono i media Usa, l'appartamento è stato disegnato dallo stesso re Giorgio. Situato al sesto piano, è composto da due stanze da letto e due bagni più uno di servizio, il parquet è in quercia bianca americana e i soffitti sono alti oltre tre metri, ampie e alte anche le finestre in modo da rendere spettacolare la vista dello skyline della città. Non è da meno la cucina abitabile, con piani di lavoro in pietra levigata ed elettrodomestici di lusso. Un ascensore semi privato si apre su un vestibolo che conduce ad un soggiorno da oltre 46 mq. Le spese di mantenimento mensile sono di 6.695 dollari e servono a coprire anche l'accesso alla palestra dell'edificio, una spa e una lounge con terrazza. Inoltre, c'è una sala da tè Zen con catering del ristorante Armani.