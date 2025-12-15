'La Casa Bianca ha strigliato Netanyahu per aver violato la tregua a Gaza'

WASHINGTON, 15 DIC - La Casa Bianca ha inviato un duro messaggio privato al premier israeliano Benjamin Netanyahu, sottolineando che l'uccisione di un alto comandante militare di Hamas avvenuta nel fine settimana ha costituito una violazione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dal presidente Trump: lo scrive Axios citando due funzionari Usa. Il messaggio arriva in un contesto di crescenti tensioni tra l'amministrazione Trump e il governo Netanyahu sulla prossima fase dell'accordo per porre fine alla guerra a Gaza e sulla più ampia politica regionale di Israele.