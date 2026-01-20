La Casa Bianca celebra Martin Luther King a fine giornata

WASHINGTON, 19 GEN - Dopo quasi 24 ore di silenzio la Casa Bianca ha inviato una nota per celebrare il Martin Luther King Day, che si festeggia ogni 19 gennaio. "Oggi onoriamo la nobile opera del Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr., il cui impegno per la giustizia ha aperto la strada alla piena realizzazione della promessa americana. Ispirati dai principi sanciti nella nostra Dichiarazione di Indipendenza, rinnoviamo con orgoglio il nostro impegno a sostenere i principi a lungo custoditi della nostra Nazione: la libertà, l'uguaglianza di fronte alla legge e la dignità intrinseca della persona umana, dono di Dio", si legge nel messaggio della Casa Bianca inviato alle 20.30, quasi alla fine del Martin Luther King Day.