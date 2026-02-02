La Cappella Sistina in manutenzione ma i Musei restano aperti

ROMA, 02 FEB - Fanno numeri record da 6 milioni di visitatori l'anno, con il grosso dei turisti che punta al gioiello custodito proprio nel mezzo, quella Cappella Sistina, sede del conclave e del celeberrimo Giudizio universale di Michelangelo che attira un afflusso giornaliero tra le 10mila e le 20 mila persone. Ma per i prossimi tre mesi, i visitatori dei Musei vaticani troveranno una sorpresa, magari non da tutti gradita. Sono cominciati oggi infatti in Sistina i lavori per l'allestimento dei ponteggi da dove le sapienti maestranze che operano al di là del Tevere compiranno un'opera di manutenzione straordinaria: una pulitura dell'affresco resasi necessaria a causa della presenza di "una diffusa velatura biancastra" dovuta all'impatto che il gran numero di visitatori ha sulla conservazione degli affreschi più famosi al mondo. Per completare il piccolo restauro, a 30 anni dal cosiddetto "restauro del secolo" che riportò i colori brillanti originari della Sistina a risplendere di nuovo, le maestranze lavoreranno però da dietro un telo "riproducente ad alta definizione l'immagine dello stesso Giudizio". E proprio il telo e i ponteggi, di fatto, limiteranno per l'intera durata dei lavori la visibilità degli affreschi che richiamano visitatori da tutto il mondo. Dando comunicazione dell'avvio dei lavori, una nota del Governatorato vaticano da cui dipendono i Musei ha spiegato questa mattina che i Vaticani resteranno aperti, senza alcuna variazione, "continuando ad accogliere fedeli e visitatori".