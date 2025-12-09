La cantautrice Angelica incassa 100mila euro da Morgan ma non ritira la querela

MILANO, 09 DIC - Ha incassato i 100mila euro offerti da Morgan come risarcimento del danno la cantante Angelica Schiatti, parte offesa nel processo in cui l'artista, all'anagrafe Marco Castoldi, risponde di stalking e diffamazione. Lo ha messo a verbale l'avvocata che assiste la cantautrice 36enne, rispondendo a una domanda posta stamane dalla giudice del Tribunale di Lecco. La quale ha poi disposto la trasmissione degli atti alla Consulta ravvisando la fondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Morgan. I legali dell'artista, Leonardo Cammarata e Rossella Gallo, durante la scorsa udienza avevano rilanciato la proposta risarcitoria che era passata da 15mila a 100mila euro. Importo messo nero su bianco in un assegno circolare prodotto in aula e che ora Angelica, che finora non ha revocato la querela, ha intascato.