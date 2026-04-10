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La Camera Usa sentirà le vittime di Epstein dopo l'appello di Melania Trump

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WASHINGTON, 10 APR - Il repubblicano James Comer, presidente della commissione di vigilanza della Camera americana, ha dichiarato di condividere l'appello della First Lady Melania Trump a tenere audizioni con le vittime di Jeffrey Epstein, annunciando che si faranno. "Abbiamo sempre avuto in programma di tenere un'audizione con le vittime una volta completate le deposizioni; ci sono ancora persone di alto profilo che dovranno comparire", ha affermato il repubblicano. La maggior parte delle vittime del finanziere pedofilo non ha gradito l'appello della first lady sostenendo che fosse un modo per scaricare il peso dei crimini su di loro.

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