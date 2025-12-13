Giornale di Brescia
La Cambogia accusa la Thailandia: 'Continua a bombardare anche dopo la tregua'

PAOY PAET, 13 DIC - La Cambogia accusa la Thailandia di continuare a sganciare bombe sul suo territorio ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato che i due Paesi confinanti avevano accettato di interrompere i combattimenti. "Il 13 dicembre 2025 - afferma il Ministero della Difesa cambogiano in un post su X - l'esercito thailandese ha utilizzato due caccia F-16 per sganciare sette bombe" su diversi obiettivi. "Gli aerei militari thailandesi - si legge ancora - non hanno ancora smesso di bombardare".

