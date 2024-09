La Bora spazza Trieste, raffiche fino a 100 km/h

TRIESTE, 18 SET - Bora forte soffia su Trieste da ieri e, secondo le previsioni, continuerà a "tirare" fino a sabato. La raffica più forte è stata registrata nella tarda serata di ieri, a 100 chilometri all'ora, come riporta l'Osmer Arpa Fvg. La Bora è particolarmente sostenuta sulla costa ma raffiche forti soffiano anche sul Carso e nella parte alta della città. I Vigili del fuoco hanno ricevuto numerose richieste di intervento per piccoli problemi provocati appunto dalle raffiche di vento, come caduta di tegole, di pezzi di cornicione o di rami di albero. In particolare, come riporta Il Piccolo, ieri è caduto un albero di alto fusto nel giardino della scuola dell'infanzia di Barcola, mentre i bambini giocavano a pochi metri di distanza. A causare la caduta non sarebbe stata solo la forza della Bora ma anche le cattive condizioni della pianta.