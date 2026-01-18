Giornale di Brescia
La Bild rettifica, 'il ritiro delle forze tedesche da Nuuk era programmato'

BRUXELLES, 18 GEN - La Bild ha rettificato l'articolo in cui riportava "un ritiro improvviso e segreto" delle forze armate tedesche inviate in Groenlandia. In una versione precedente dell'articolo si affermava che si fosse trattato di una "partenza improvvisa e segreta". In realtà, la visita era già originariamente prevista dal 15 al 17 gennaio e avrebbe dovuto essere prolungata per un tour esplorativo oggi, 18 gennaio. Secondo il ministero della Difesa di Berlino, tale tour è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche.

BRUXELLES

