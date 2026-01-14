La Banca interamericana annuncia un pacchetto da 4 miliardi per la Bolivia

LA PAZ, 14 GEN - Nel contesto della grave crisi economica che colpisce la Bolivia la Banca Interamericana per lo Sviluppo (Bid) ha annunciato oggi un finanziamento di 4,5 miliardi di dollari (circa 4 miliardi di euro) a favore del Paese con l'obiettivo di "sostenere l'ambizioso programma di riforme" del nuovo governo conservatore di Rodrigo Paz. Il pacchetto di aiuti, si legge in una nota della banca multilaterale di credito, "include finanziamenti mirati per la protezione sociale, gli investimenti privati, le infrastrutture, il sostegno al bilancio e la mobilitazione di capitali". Il presidente della Bid, Ilan Goldfajn, prosegue la nota "ha ribadito il sostegno alla stabilizzazione economica della Bolivia e alle riforme a favore della crescita durante una visita storica, la prima di un presidente dell'istituzione in 15 anni". "Accogliamo con favore il sostegno e la visita della Bid nel nostro Paese. Siamo pienamente convinti che la stabilizzazione economica sia solo il primo passo; la vera sfida risiede nella costruzione di un modello di crescita sostenibile ed equo che raggiunga ogni famiglia boliviana e si traduca in opere pubbliche, infrastrutture, sanità, istruzione e occupazione", ha dichiarato a sua volta il presidente boliviano Paz. L'accordo prevede un primo stanziamento immediato di circa 2 miliardi di dollari per sostenere la stabilizzazione e i programmi sociali per le fasce più deboli, ma sono previsti anche finanziamenti e investimenti dedicati al settore privato attraverso la divisione Bid Invest che "amplierà il suo portafoglio in Bolivia di venti volte, investendo fino a 450 milioni di dollari nei prossimi tre anni in agroalimentare, infrastrutture, industria e inclusione finanziaria".