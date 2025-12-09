Giornale di Brescia
La Asl Roma 2 apre un fascicolo e sospende il primario arrestato

ROMA, 09 DIC - La Asl Roma 2 ha aperto un fascicolo interno e ha attivato l'ufficio di disciplina nei confronti di Roberto Palumbo, primario di nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Per il medico, si apprende dalla Asl, è scattata la sospensione obbligatoria dal servizio dal 5 dicembre, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del contratto collettivo della sanità. Palumbo si trova ora agli arresti domiciliari, arrestato in flagranza mentre avrebbe intascato una tangente.

ROMA

