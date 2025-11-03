L' ex procuratore di Pavia Venditti in tribunale a Brescia

BRESCIA, 03 NOV - L'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, è da poco arrivato in tribunale, a Brescia. Accompagnato dal suo avvocato, Domenico Aiello, deve discutere il nuovo ricorso al Riesame per la restituzione di telefoni e computer sequestrati nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta mala gestione della Procura di Pavia. Venditti e il suo legale non hanno rilasciato dichiarazioni. A discutere il ricorso ci sarà anche il pm di Milano, Paolo Mazza, anche lui raggiunto nelle scorse settimana da un decreto di sequestro per fatti relativi a quando era magistrato a Pavia.