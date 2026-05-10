Kuwait, 'droni ostili intercettati nel nostro spazio aereo'

ROMA, 10 MAG - Le forze armate del Kuwait hanno intercettato stamattina presto "diversi droni ostili" all'interno dello spazio aereo del Paese: è quanto reso noto dal portavoce ufficiale del Ministero della Difesa del Kuwait, il colonnello Saoud Abdulaziz Al-Atwan, in un comunicato diffuso dai social. L'esercito del Kuwait fa sapere che l'episodio "è stato gestito secondo le procedure approvate". Nel comunicato non sono indicati danni a persone o cose.