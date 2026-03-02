Giornale di Brescia
Kuwait, 'diversi jet militari Usa schiantati nel Paese, piloti illesi'

ROMA, 02 MAR - Diversi aerei da guerra americani si sono schiantati in Kuwait questa mattina: lo ha dichiarato il ministero della Difesa del Paese citato dal Guardian. Tutti i piloti si sono lanciati con il paracadute sani e salvi e sono sottoposti a controlli in ospedale, secondo il ministero. Sono tutti in condizioni stabili. Il ministero della Difesa ha affermato di continuare le indagini sulle "cause dell'incidente". In precedenza, i media iraniani avevano riferito dell'abbattimento di un jet statunitense F-15 in Kuwait. L'Iran ha rivendicato attacchi contro la base Usa in Kuwait.

ROMA

