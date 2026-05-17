Kristersson su incontro con Modi, 'grosse opportunità per l'Ue'

GOTEBORG, 17 MAG - "Vedo un enorme potenziale per tutta l'Unione Europea, soprattutto per paesi esportatori come la Svezia. In questo periodo turbolento l'India si avvicina sempre più all'occidente" ha commentato il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, parlando coi cronisti al margine del suo incontro con la controparte indiana Narendra Modi e la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen. Alla domanda sugli stretti legami tra Nuova Delhi e Mosca Kristersson ha minimizzato: "L'India ha avuto legami storici con la Russia e non ci sono dubbi che abbiamo delle differenze sui nostri punti di vista. Ma sono molto chiari che vogliono una pace negoziata (in Ucraina) e ne abbiamo parlato anche oggi. L'India condivide lo statuto dell'Onu e di base ha una visione simile alla nostra sui conflitti internazionali". L'India è uno dei più grossi importatori di petrolio russo ma uno dei temi discussi è quello di importare tecnologie green per ridurre le emissioni: "L'India continua a dipendere dai combustibili fossili. Tuttavia, sta compiendo grandi sforzi per ridurre tale dipendenza" ha sottolineato Kristersson aggiungendo che l'India è fortemente colpita dalla situazione nello stretto di Hormuz: "La situazione li sta influenzando molto e ora stanno ovviamente esplorando tutte le vie possibili. Ma è chiaro che l'economia mondiale, con la crisi finanziaria e ciò che sta accadendo oltreoceano, influisce sull'India ancora più che sull'Europa. E sull'Europa ancora più che sulla Svezia."