Krajewski lascia l'Elemosineria, nominato vescovo a Lodz

CITTÀ DEL VATICANO, 12 MAR - Il Papa ha nominato arcivescovo metropolita di Łódź, in Polonia, il cardinale Konrad Krajewski, che lascia così l'incarico di Elemosiniere e di Prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità. Al suo posto il Papa ha nominato mons. Luis Marín de San Martín, agostiniano, presule molto vicino allo stesso Prevost, finora sotto-segretario della Segreteria del Sinodo. Il cardinale Konrad Krajewski era Elemosiniere dal 2013, nominato da Papa Francesco all'inizio del suo pontificato. Ha dato una impronta nuova alla carità del Papa mettendosi in gioco in prima persona, come gli aveva chiesto Bergoglio. Dalla distribuzione dei sacchi a pelo ai clochard che vivono nella zona del Vaticano alle missioni in Ucraina dove lui stesso guidava le ambulanze da lasciare in dono, dall'intervento allo Spintime, il palazzo occupato di Roma dove si recò per riattaccare la luce che era stata tolta, agli spettacoli donati ai poveri come il circo o le visite speciali ai musei vaticani.