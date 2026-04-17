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Kpler, tre petroliere iraniane hanno attraversato lo stretto di Hormuz

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PARIGI, 17 APR - Mercoledì tre petroliere iraniane hanno lasciato il Golfo attraverso lo Stretto di Hormuz con 5 milioni di barili di petrolio, le prime partenze dall'inizio del blocco statunitense, secondo quanto reso noto dalla Kpler, azienda tecnologica che fornisce dati, analisi e tracciamento in tempo reale dei flussi globali di materie prime (petrolio, gas, merci) via mare e non solo.

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