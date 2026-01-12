Kosovo, in arrivo dal Fvg il 5/o Reggimento Lancieri di Novara

Le donne e gli uomini del 5/o Reggimento Lancieri di Novara sono stati salutati oggi dall'intera comunità della cittadina di Codroipo (Udine), dove è di stanza l'unità, in vista della partenza del reggimento per il Kosovo, dove sarà inquadrato nella missione Nato, denominata Kfor. "Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso del 5/o Reggimento Lancieri di Novara, chiamato a svolgere un'importante missione di pace e di aiuto alle popolazioni civili" in Kosovo, ha dichiarato nell'occasione il vice-presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, presente alla cerimonia di saluto al reparto. "Siamo qui per salutare donne e uomini che partono per una missione importante, con la riconoscenza di tutta la comunità per il modo in cui rappresentano il nostro Paese nel mondo," ha detto da parte sua il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin. "L'Italia è sempre in prima linea quando si tratta di aiutare e portare pace in territori che hanno conosciuto sofferenze profonde", ha aggiunto Bordin.