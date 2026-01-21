Kompatscher, soddisfazione per il voto del Senato per l'autonomia

BOLZANO, 21 GEN - Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, presente alla seduta del Senato durante il voto per la riforma dello statuto d'autonomia, esprime "grande soddisfazione per questo risultato". "In linea con la prassi ormai consolidata, ora gli atti verranno trasmessi all'Austria, a conferma del fatto che l'Autonomia fu il risultato di una trattativa bilaterale tra Austria e Italia", prosegue. Il disegno di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol è stato discusso e approvato dopo che il Senato aveva osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ex senatore altoatesino Roland Riz, ricordato dagli interventi di Meinhard Durnwalder, Enrico Borghi, Michaela Biancofiore, Pierantonio Zanettin, Tatjana Rojc e Lucio Malan. "Proprio nel giorno nel quale vengono ricordati i meriti del compianto senatore Roland Riz, al Senato si vota sulla riforma dell'Autonomia, che fa chiaro riferimento al rilascio della quietanza liberatoria, uno dei maggiori successi politici dello stesso Riz", ha aggiunto Kompatscher. Riassumendo, la riforma dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvata dal Consiglio dei ministri il 12 giugno 2025, mira a ripristinare i livelli di Autonomia legislativa e amministrativa compressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V del 2001, assicurando alle due Province autonome nuove competenze e garantendo i già citati livelli di Autonomia con una clausola di salvaguardia. Approfondimenti sui contenuti della riforma sulle pagine web dedicate del sito della Provincia.