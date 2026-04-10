Knox sarà a Londra per presentare il suo documentario nella città di Meredith

PERUGIA, 10 APR - Amanda Knox sarà a fine mese a Londra, la città di Meredith Kercher e della sua famiglia. Nella capitale inglese parteciperà infatti a una proiezione del documentario, Mouth of the Wolf, Bocca del lupo, dedicato al ritorno dall'Italia agli Usa dopo essere stata assolta dall'accusa di avere partecipato all'omicidio di Meredith Kercher, a Perugia nel novembre del 2007. Lo ha annunciato la scrittrice di Seattle su X. Le date scelte sono al 21 e 22 aprile e il cinema Greenwich Picturehouse è il luogo dove si terrà l'appuntamento organizzato insieme all'organizzazione Innocence project London. "I biglietti sono obbligatori, ma gratuiti" ha annunciato Knox che sarà con il regista del documentario. "Venite, e spargete la voce!" il suo invito sempre su X. "Non sono mai stata nel Regno Unito, ma finalmente ci vado" ha sottolineato ancora Knox. "È fantastico sapere che le due proiezioni dei documentari che sto ospitando sono già sold out! Iscrivetevi alla lista d'attesa, per favore! E grazie, Londra!" ha aggiunto. In televisione il documentario è trasmesso da Hulo e Disney+. La scelta di recarsi a Londra ha creato qualche allarme tra coloro che seguono Knox sui social. "Amanda, vuoi davvero andare a Londra? I britannici pensano ancora che tu sia colpevole. Ti prego, resta al sicuro" ha scritto uno di loro. Meredith Kercher e Knox erano coinquiline in una casa a ridosso del centro di Perugia dove erano arrivate da Londra e da Seattle. All'inizio di novembre 2006 la studentessa inglese fu trovata morta, accoltellata, nella sua camera. Knox venne arrestata, condannata in primo grado e assolta in appello e quindi scarcerata dopo quasi quattro anni in cella. Venne quindi definitivamente assolta al termine di altri tre processi. Si è sempre proclamata totalmente estranea al delitto.