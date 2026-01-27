Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kim, svelerò la nuova fase del piano di deterrenza nucleare al congresso

AA

SEUL, 28 GEN - La Corea del Nord svelerà "la fase successiva" del suo piano di deterrenza nucleare al prossimo congresso del Partito dei Lavoratori a febbraio. Lo ha annunciato il leader nordcoreano Kim Jong-Un durante un test di missili balistici, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Kcna. Il congresso "chiarirà i piani per la fase successiva, volta a rafforzare la deterrenza nucleare del Paese", ha affermato Kim.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SEUL

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario