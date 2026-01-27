Kim, svelerò la nuova fase del piano di deterrenza nucleare al congresso
AA
SEUL, 28 GEN - La Corea del Nord svelerà "la fase successiva" del suo piano di deterrenza nucleare al prossimo congresso del Partito dei Lavoratori a febbraio. Lo ha annunciato il leader nordcoreano Kim Jong-Un durante un test di missili balistici, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Kcna. Il congresso "chiarirà i piani per la fase successiva, volta a rafforzare la deterrenza nucleare del Paese", ha affermato Kim.
