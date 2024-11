Kim Kardashian gioca col robot di Musk

NEW YORK, 19 NOV - Dopo i cani da guardia robotici che per conto del Secret Service pattugliano Mar-a-Lago, un robot distopico debutta nel mondo delle celebrities. La regina del reality Kim Kardashian ha presentato al pubblico il suo nuovo umanoide della serie Tesla Optimus che i fan della influencer hanno subito definito "un boyfriend che richiede poche attenzioni" a differenza dei tre precedenti mariti Damon Thomas, Kris Humphries, Kanye West e dell'ultimo partner, il comico Pete Davidson. Kim, che gia' possiede un Cybertruck di Tesla, ha presentato Optimus ai fan su X e Instagram con un video in cui interagisce con il droide. A un costo tra 20 e 30 mila dollari, il robot di Elon Musk ne imita i gesti, agitando la mano in segno di saluto, poi gliela tende per completare con quella di lei una specie di cuore e infine ricambia un suo bacio mandato a distanza. Il droide, che non e' ancora in produzione, e' progettato per eseguire compiti ripetitivi o pericolosi, sia in ambienti industriali che domestici. E' dotato di intelligenza artificiale avanzata e capacità motorie che gli permettono di interagire con l'ambiente in modo autonomo. Musk ha dichiarato che Optimus potrebbe essere utilizzato per attività come insegnamento, babysitting, fare la spesa e persino come compagno. Nei giorni scorsi hanno fatto scalpore i cani da guardia robot installati da Donald Trump a Mar-a-Lago per assistere l'attivita' di sorveglianza del Secret Service. I robot a quattro zampe della serie Spot di Boston Dynamics hanno un prezzo di circa 75 mila dollari: sono progettati per una varietà di applicazioni, tra cui ispezioni industriali e operazioni di ricerca e soccorso.