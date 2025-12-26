Kim Jong Un ordina di espandere la produzione di missili nel 2026

(ANSA-AFP) - SEOUL, 26 DIC - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato l'"espansione" e la modernizzazione della produzione missilistica del Paese il prossimo anno e la costruzione di ulteriori stabilimenti per soddisfare la crescente domanda: lo riferiscono i media statali. In una visita alle fabbriche di munizioni accompagnata da alti funzionari, l'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (Kcna) ha affermato che Kim ha ordinato agli stabilimenti di soddisfare "le esigenze future per l'operatività delle forze missilistiche e di artiglieria statali". Kim ha affermato che sarà necessario "ampliare ulteriormente la capacità produttiva complessiva" per tenere il passo con la domanda delle forze armate di Pyongyang e ha ordinato la costruzione di nuovi stabilimenti per la produzione di munizioni, ha riportato la Kcna. "Il settore della produzione di missili e proiettili è di fondamentale importanza per rafforzare la deterrenza bellica", ha affermato il leader nordcoreano. Pyongyang ha aumentato significativamente i test missilistici negli ultimi anni. Gli analisti affermano che questo è finalizzato a migliorare le capacità di attacco di precisione, a sfidare gli Stati Uniti e la Corea del Sud e a testare le armi prima di esportarle potenzialmente in Russia. La visita di Kim è stata riportata il giorno dopo che i media statali avevano riferito che aveva visitato una fabbrica di sottomarini nucleari, dove aveva promesso di contrastare la "minaccia" rappresentata dalla Corea del Sud che produceva propri sottomarini nucleari. Ha anche appreso della ricerca su "nuove armi segrete sottomarine", ha riferito la Kcna. Kim avrebbe anche supervisionato il lancio di prova di un nuovo tipo di missili antiaerei ad alta quota e a lungo raggio sul Mar del Giappone. (ANSA-AFP).