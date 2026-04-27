Kim Jong Un, la Corea del Nord sosterrà la politica russa per la sovranità

ROMA, 27 APR - La Corea del Nord continuerà a sostenere la politica di Mosca volta a proteggere la sovranità, l'integrità territoriale e la sicurezza nazionale. Lo ha dichiarato il leader nordcoreano Kim Jong Un durante un incontro con il ministro della Difesa russo Andrey Belousov che si è tenuto ieri. "L'esercito e il popolo russo - ha detto ancora Kim - otterranno certamente la vittoria nella loro giusta e santa lotta", riporta l'Agenzia Centrale di Notizie Coreana. "Kim - prosegue l'agenzia - ha sottolineato che esattamente un anno fa le nostre truppe e le Forze Armate russe avevano sconfitto ed eliminato insieme i militanti armati che invadevano una regione di confine russa e liberato la regione di Kursk. Il leader nordoreano ha espresso gratitudine alla leadership russa per gli sforzi compiuti per sviluppare le relazioni di alleanza tra i due Paesi. Le parti hanno avuto uno scambio di opinioni su un'ampia gamma di questioni di interesse comune, tra cui il deterioramento della situazione internazionale e regionale, ha concluso la KCNA.