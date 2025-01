'Killer New Orleans aveva una bandiera dell'Isis'

WASHINGTON, 01 GEN - L'uomo identificato come il killer della strage di New Orleans, Shamsud Din Jabbar, 42 anni, indossava equipaggiamento militare e trasportava una bandiera dell'Isis nel pick-up con cui ha falciato la folla. Lo scrive il New Orleans Metro News, secondo cui le forze dell'ordine stanno indagando sulla possibilità che l'attacco abbia coinvolto più persone. Verifiche anche per determinare se il pick-up sia stato noleggiato da una persona diversa dal killer. Il pick-up è intestato a un uomo di 42 anni di Houston, Texas, secondo il New York Times. L'Fbi sta indagando per determinare se il proprietario del veicolo sia stato coinvolto nella strage.