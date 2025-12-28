Kiev, 'Zelensky e Trump sentiranno insieme i leader europei dopo l'incontro'

PALM BEACH, 28 DIC - Dopo l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump oggi in Florida, i due presidenti sentiranno al telefono i leader europei. Lo ha annunciato il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nykyforov. "È prevista una telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Trump con i leader europei", ha detto ai giornalisti il portavoce di Zelensky, aggiungendo che "l'elenco definitivo dei partecipanti è ancora in fase di elaborazione".