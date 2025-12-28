Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kiev, 'Zelensky e Trump sentiranno insieme i leader europei dopo l'incontro'

AA

PALM BEACH, 28 DIC - Dopo l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump oggi in Florida, i due presidenti sentiranno al telefono i leader europei. Lo ha annunciato il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nykyforov. "È prevista una telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Trump con i leader europei", ha detto ai giornalisti il portavoce di Zelensky, aggiungendo che "l'elenco definitivo dei partecipanti è ancora in fase di elaborazione".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PALM BEACH

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario