Kiev, un morto e due feriti in un attacco russo a Dnipropetrovsk

ROMA, 06 FEB - Una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un attacco russo nella notte sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo ha dichiarato il governatore dell'oblast Oleksandr Ganzha citato da Ukrainska Pravda. "Le comunità di Vasylkivska, Malomykhaylivska, Slovianska e Pokrovska del distretto di Synelnyky sono state attaccate. L'aggressore ha utilizzato droni e (bombe) Cab. Un uomo è stato ucciso e altre due persone sono rimaste ferite", ha affermato Ganzha.

ROMA

