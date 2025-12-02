Kiev, un morto a Kramatorsk dopo l'attacco di drone russo

ROMA, 02 DIC - Una persona è morta dopo che un drone russo ha colpito un edificio di nove piani nella città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale: lo ha dichiarato il Servizio di emergenza statale, ripreso dai media. In una dichiarazione sui social media, il servizio ha affermato di aver salvato cinque residenti e spento un incendio di vasta portata in due ingressi "dal primo all'ottavo piano".