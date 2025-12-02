Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kiev, un morto a Kramatorsk dopo l'attacco di drone russo

AA

ROMA, 02 DIC - Una persona è morta dopo che un drone russo ha colpito un edificio di nove piani nella città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale: lo ha dichiarato il Servizio di emergenza statale, ripreso dai media. In una dichiarazione sui social media, il servizio ha affermato di aver salvato cinque residenti e spento un incendio di vasta portata in due ingressi "dal primo all'ottavo piano".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario