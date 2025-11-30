Giornale di Brescia
Kiev, torna l'elettricità per 550 mila residenti dopo raid russi

ROMA, 30 NOV - Gli ingegneri energetici della Dtek, compagnia energetica ucraina, hanno ripristinato l'elettricità per 550 mila abitanti di Kiev dopo l'attacco russo. Lo ha riferito l'ufficio stampa della Dtek, riportato dalla Ukrainska Pravda. "A Kiev 550 mila hanno riavuto l'elettricità dopo il massiccio attacco di ieri", si legge nel rapporto. A causa dei danni, alcuni residenti dei quartieri di Holosiivskyi e Solomyanskyi sono rimasti senza elettricità. La compagnia energetica comunica che i lavori di emergenza e ripristino dovrebbero essere completati entro le 14.

  3. Ricarica la pagina se necessario