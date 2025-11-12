Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kiev sospende ministro toccato dall' indagine anticorruzione

epa12051097 German Galushchenko, Ukraine's energy minister, attends the International Summit on the Future of Energy Security in London, Britain, 24 April 2025. The International Energy Agency (IEA) and the UK government are hosting a two-day summit of more than 60 countries and numerous companies to discuss the future of energy security. EPA/CHRIS J. RATCLIFFE / POOL
epa12051097 German Galushchenko, Ukraine's energy minister, attends the International Summit on the Future of Energy Security in London, Britain, 24 April 2025. The International Energy Agency (IEA) and the UK government are hosting a two-day summit of more than 60 countries and numerous companies to discuss the future of energy security. EPA/CHRIS J. RATCLIFFE / POOL
AA

ROMA, 12 NOV - Il Consiglio dei ministri ucraino ha sospeso German Galushchenko dall'incarico di ministro della Giustizia. L'ha annunciato il Primo ministro Yulia Svyrydenko su Telegram. "Stamattina abbiamo tenuto una riunione straordinaria del governo. Abbiamo deciso di sospendere German Galushchenko dall'incarico di ministro della Giustizia", ;;ha scritto, aggiungendo che il Consiglio ha assegnato l'incarico alla vice ministra per l'Integrazione Europea, Liudmyla Suhak. German Galushchenko, che in precedenza aveva ricoperto l'incarico di ministro dell'Energia, è rimasto coinvolto nella maxi indagine anticorruzione sul settore energetico in Ucraina, ed è stato uno dei perquisti assieme all'imprenditore Tymur Mindich, stretto alleato di Zelensky.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario