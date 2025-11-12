Kiev sospende ministro toccato dall' indagine anticorruzione

ROMA, 12 NOV - Il Consiglio dei ministri ucraino ha sospeso German Galushchenko dall'incarico di ministro della Giustizia. L'ha annunciato il Primo ministro Yulia Svyrydenko su Telegram. "Stamattina abbiamo tenuto una riunione straordinaria del governo. Abbiamo deciso di sospendere German Galushchenko dall'incarico di ministro della Giustizia", ;;ha scritto, aggiungendo che il Consiglio ha assegnato l'incarico alla vice ministra per l'Integrazione Europea, Liudmyla Suhak. German Galushchenko, che in precedenza aveva ricoperto l'incarico di ministro dell'Energia, è rimasto coinvolto nella maxi indagine anticorruzione sul settore energetico in Ucraina, ed è stato uno dei perquisti assieme all'imprenditore Tymur Mindich, stretto alleato di Zelensky.