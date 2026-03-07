Kiev, 'sono 10 le vittime del raid russo a Kharkiv'

ROMA, 07 MAR - Il numero delle vittime del raid russo a Kharkiv è di 10 persone. Lo afferma il sindaco Igor Terekhov racocntando che "il decimo corpo è stato trovato sotto le macerie di un edificio di cinque piani". Stanotte i russi hanno lanciato missili balistici contro un grattacielo a Kharkiv, uccidendo 10 persone tra i quali due minori.