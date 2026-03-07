Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kiev, 'sono 10 le vittime del raid russo a Kharkiv'

AA

ROMA, 07 MAR - Il numero delle vittime del raid russo a Kharkiv è di 10 persone. Lo afferma il sindaco Igor Terekhov racocntando che "il decimo corpo è stato trovato sotto le macerie di un edificio di cinque piani". Stanotte i russi hanno lanciato missili balistici contro un grattacielo a Kharkiv, uccidendo 10 persone tra i quali due minori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario