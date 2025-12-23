Kiev, salgono a tre i morti negli attacchi russi

ROMA, 23 DIC - Salgono a tre i morti negli attacchi compiuti oggi dai russi in Ucraina: una persona è rimasta uccisa nella regione di Kharkiv, mentre le altre due vittime si sono registrate nella regione occidentale di Khmelnytsky e nell'oblast di Kiev. Il capo dell'Amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov, citato da Ukrinform, ha precisato "che è stato effettuato un attacco ai confini della regione". La stessa fonte ha poi precisato che gli orari del coprifuoco nell'oblast in questione rimarranno invariati. Poi ha esortato i residenti a trascorrere le festività a casa, a evitare grandi assembramenti e a rispondere tempestivamente agli allarmi antiaerei.