Kiev, salgono a quattro i morti a Dnipro

ROMA, 01 DIC - E' salito a quattro il bilancio dei morti in seguito all'attacco missilistico russo avvenuto questa mattina nella città di Dnipro, nell'Ucraina centrale. Vladyslav Haivanenko, governatore ad interim della regione, ha rivisto al rialzo il numero dei decessi e ha affermato che nell'attacco sono rimaste ferite 22 persone. Lo riporta Ukrainska Pravda.