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Kiev, salgono a 8 i morti per i raid russi nel Dnipro

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ROMA, 25 APR - Il bilancio delle vittime degli attacchi odierni nel Dnipro è salito a 8, quello dei feriti a 56. Anche sei persone sono rimaste ferite anche nella regione di Nikopol". Lo ha reso noto il governatore locale Oleksandr Ganzh, scrive l'Ukrainska Pravda. Oltre al Dnepr, anche i distretti di Nikopol e Synelnyk furono oggetto di attacchi nemici per tutta la giornata. Sei persone sono rimaste ferite nella regione di Nikopol, tra cui due bambini: una bambina di un anno e un bambino di quattro anni.

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