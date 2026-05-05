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Kiev, 'salgono a 12 i morti per un raid russo a Zaporizhzhia'

KIEVE, 05 MAG - E' salito ad almeno 12 persone uccise il bilancio di un attacco russo avvenuto oggi sulla città di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il governatore regionale. "La Russia ha tolto la vita a 12 persone", ha affermato Ivan Fedorov, governatore della regione di Zaporizhzhia, su Telegram, fornendo l'ultimo bilancio delle vittime dell'attacco avvenuto questa mattina.

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