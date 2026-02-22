Giornale di Brescia
Kiev, 'sale a 17 feriti il bilancio dell'attacco russo nella regione'

ROMA, 22 FEB - "Il bilancio dei feriti nell'attacco russo nella regione di Kiev sale a 17, di cui quattro bambini". Lo ha reso noto Mykola Kalashnyk, capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev, scrive Ukrinform. "Più di 100 abitazioni sono state danneggiate nella regione: case private e appartamenti in edifici a più piani. Questa cifra non è ancora definitiva, poiché continuano ad arrivare segnalazioni. I danni riguardano edifici, alcuni dei quali completamente distrutti con finestre rotte, tetti e facciate danneggiati. Sono stati colpiti anche locali commerciali, magazzini, edifici per uffici, garage e trasporti", ha affermato Kalashnyk.

