Kiev, regione di Zaporizhzhia colpita 448 volte in un giorno

epa12313110 Servicemen of the 44th Separate Artillery Brigade fire the 2S22 'Bohdana' on the frontline in the Zaporizhzhia region, Ukraine, 20 August 2025, amid the ongoing Russian invasion. The Bohdana is a 155 mm NATO-standard caliber, self-propelled howitzer developed in Ukraine. EPA/STRINGER
AA

ROMA, 23 AGO - L'esercito russo ha colpito la regione di Zaporizhzhia 448 volte in un giorno, secondo il capo della locale amministrazione militare, Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. Colpiti 17 insediamenti ma senza vittime. "Le truppe russe hanno effettuato 8 attacchi aerei su Mala Tokmachka, Malynivka e Vyshneve. Cinque bombardamenti hanno colpito Novoandriivka, Mala Tokmachka e Malynivka; 311 droni di vari tipi hanno attaccato Bilenke, Veselianka, Plavni, Prymorske, Orihiv, Huliaipole, Shcherbaky, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Novoandriivka e Verkhnia Tersa. Nei territori di Plavni, Huliaipole, Zarichne, Novoselivka, Omelnyk, Shcherbaky, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivny e Novoandriivka sono stati effettuati 124 attacchi di artiglieria". Non ci sono notizie di vittime civili ma sono giunte all'amministrazione 37 denunce per la distruzione di appartamenti, case, fabbricati agricoli e infrastrutture. Ieri, secondo lo stato maggiore ucraino, ci sono stati 143 scontri con le truppe russe sulla linea del fronte.

