Kiev, 'oggi nuovo incontro con la delegazione Usa a Miami'

MIAMI, 21 DIC - Il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov ha annunciato che oggi a Miami incontrerà la controparte statunitense, nel terzo giorno di colloqui mirati a porre fine alla guerra. "Terzo giorno di lavoro negli Stati Uniti. Oggi, insieme al generale Andriy Gnatov, avremo un altro incontro con la parte americana", ha scritto Umerov sui social media.