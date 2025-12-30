Giornale di Brescia
Kiev, 'nella notte due missili e 60 droni lanciati sull'Ucraina, colpite 5 località'

ROMA, 30 DIC - Stanotte la Russia "ha attaccato con due missili balistici Iskander-M" e "60 droni d'attacco del tipo Shahed, Gerbera e di altri tipi". Lo ha affermato l'aeronautica ucraina citata da Ukrainska Pravda. Secondo quanto riferito, "le difese aeree hanno abbattuto/soppresso un missile balistico e 52 droni nel nord, nel sud e nell'est del Paese", mentre un missile balistico e 8 Uav hanno colpito cinque località.

