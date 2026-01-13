Giornale di Brescia
Kiev, nella notte bersagliati da 300 droni e oltre 20 missili russi

ROMA, 13 GEN - Le forze russe hanno lanciato quasi 300 droni e decine di missili di vario tipo sull'Ucraina durante la notte: lo affermano i militari di Kiev, citati dai media locali, precisando che "la maggior parte dei droni è stata distrutta" dalle forze di difesa aerea. "Nella notte del 13 gennaio, il nemico ha attaccato con 18 missili balistici Iskander-M e missili antiaerei guidati S-300, oltre a sette missili Iskander-K", recita una nota. I russi hanno utilizzato 293 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi.

