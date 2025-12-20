Kiev, 'nella notte 51 droni russi sull'Ucraina, 31 abbattuti'

ROMA, 20 DIC - Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto 31 dei 51 droni utilizzati dai russi per attaccare l'Ucraina nella notte. Lo ha affermato l'aeronautica militare di Kiev citata da Ukrinform. Secondo quanto riferito, i russi hanno attaccato con tre missili balistici Iskander-M dalla Crimea occupata, nonché con 51 droni Shahed, Herbera e altri tipi. Secondo i dati preliminari, fino a questa mattina le forze di difesa aerea hanno abbattuto/soppresso 31 droni nel nord, nel sud e nell'est dell'Ucraina. Missili balistici e 20 droni d'attacco hanno invece colpito 15 luoghi.