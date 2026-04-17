Kiev, 'Mosca prepara offensiva, entro settembre vuole tutto il Donbass'

ROMA, 17 APR - Il vice capo della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitsky, ha dichiarato che la Russia si sta preparando per una nuova offensiva primaverile-estiva nell'Ucraina sudorientale e sta richiamando una riserva strategica per incrementare il proprio contingente in Ucraina di altri 20.000 soldati. In un'intervista al Financial Times, Skibitsky afferma che Mosca sta inviando una riserva strategica e aggiungendo circa 20.000 soldati al suo contingente in Ucraina che conta circa 680.000 uomini. Secondo Skibitsky, la Russia intende conquistare tutto il Donbass entro settembre.